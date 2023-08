Victoria und David Beckham knutschen vor malerischer Kulisse

Victoria (49) und David Beckham (48) sind seit 1999 glücklich verheiratet. Ihr Liebesglück krönten die beiden mit vier gemeinsamen Kindern – den drei Söhnen Brooklyn (24), Romeo (20) und Cruz (18) sowie Tochter Harper Seven (12). Und dass ihre Liebe auch nach über 20 Jahren immer noch so stark wie am Anfang ist, beweisen die zwei nun mit ziemlich süßen Aufnahmen: Victoria und David knutschen ungehemmt im Urlaub herum!

Via Instagram veröffentlicht die ehemalige Spice Girls-Beauty ein paar Aufnahmen aus ihrem Familienurlaub in Kroatien. Vor allem das erste Pic erregt die Aufmerksamkeit der Follower: Darauf küssen sich nämlich Victoria und David leidenschaftlich vor einem Sonnenuntergang. "Familienzeit ist alles. Ich liebe dich, David", schreibt die Designerin ganz beseelt zu ihrem Beitrag.

Erst kürzlich feierte das Paar seinen 24. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass genossen die beiden mit ihren drei jüngsten Kids ein Dinner in London. Nicht mit von der Partie: Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz (28). Schon länger wird gemunkelt, dass Letztere und Schwiegermama Victoria im Clinch liegen.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im April 2023

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Harper Seven, David, Cruz und Victoria Beckham

