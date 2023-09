Will Sandra Sicora Image bei "Are You The One?" aufpolieren?

Will sie ihren Ruf aufbessern? Sandra Sicora (31) hatte gemeinsam mit Tommy Pedroni bei Temptation Island V.I.P. teilgenommen – wo sie sich einige Fehltritte erlaubt hatte. Aus diesem Grund beendete der Franzose die Beziehung zu der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin. Nun ist sie bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen, wo sie aktuell an Max Bornmann interessiert ist – mit Knutschereien und Annäherungen scheint sie sich zurückzuhalten. Will Sandra in der Show nur ihr Image aufpolieren?

"Ich kannte die Vorgeschichte von Make Love, Fake Love, allerdings wollte ich auch meinen Hate, den ich bei der 'Temptation Island'-Ausstrahlung erlebt habe, loswerden", erklärt sie im Promiflash-Interview. Deswegen habe sie Max einfach als Menschen wahrgenommen. "Ich finde, das hat jeder verdient", betont Sandra. Außerdem gefalle ihr Max' Größe, Statur und seine Stimme.

Doch was sagt Sandras Ex Tommy zu ihrer Show-Teilnahme? "Sie ist Single und kann machen, was sie will, gut für sie", erklärte er Promiflash. Er verfolge die Show zwar nicht, doch über Nachrichten seiner Follower bekomme er mit, dass die Influencerin nicht von Beginn an bei den Singleboys in der Show landen konnte. Das dachte er sich wohl schon: "Dass sie nicht gut ankommt, hängt damit zusammen, wie sie sich verhält."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, TV-Bekanntheit

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

