Wie findet Tommy Pedroni Ex Sandra bei "Are You The One?"?

Versucht Tommy Pedroni dem Ganzen etwa aus dem Weg zu gehen? Der Franzose nahm 2022 mit seiner damaligen Freundin Sandra Sicora (31) an Temptation Island teil. Doch ihre Beziehung hielt dem Treuetest nicht stand: Die Content Creatorin schlug mit ihrem Verhalten über die Stränge. Mittlerweile ist sie wohl über das Liebes-Aus hinweg, denn sie ist nun in der diesjährigen Staffel von Are You The One? – Reality Stars in Love zu sehen. Was Tommy von Sandras Teilnahme an der Datingshow hält, verrät er nun Promiflash.

"Sandra ist Single und kann machen, was sie will, gut für sie!", teilt der Hottie seine Meinung darüber mit Promiflash. Demnach zeigt er sich gleichgültig – oder versucht er eher, keinen Gedanken mehr an seine Ex zu verschwenden? So stellt er klar, dass er ihr Verhalten nicht beurteilen könne, da er die aktuelle Staffel gar nicht erst mitverfolge. "Ich habe auch keinen Kontakt zu Sandra, bekomme es nur mit, wenn Leute mir was schicken", erklärt er. Dass es allerdings die Runde macht, dass die Kölnerin nicht von Anfang an bei den Männern in der Show landet, scheint den ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer nicht zu überraschen: "Dass sie nicht gut ankommt, hängt damit zusammen, wie sie sich verhält."

Zu Tommys Taktik, über Sandra hinwegzukommen, hatte eben der komplette Kontaktabbruch gehört. Doch noch etwas anderes hatte ihm geholfen. "Vor allem nicht auf die Versuche reinfallen, wenn dein Ex versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen", hatte er auf Instagram erklärt.

