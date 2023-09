Drama mit Jan: Ist "Love Island"-Girl Evi zu kompliziert?

Evis Verhalten bei Love Island löst bei vielen Zuschauern Kopfschütteln aus! Die Wuppertalerin war eigentlich ganz angetan und bandelte gerade mit der Granate Jan an. Doch als der Muskelmann sie ganz offen nach einem Kuss fragte und ihr Komplimente machte, gingen bei ihr alle Alarmglocken an. Sie beschwerte sich nicht nur lautstark bei ihrem Flirt, sondern kam danach auch ins Zweifeln. Die Zuschauer vermuten deshalb jetzt sogar, dass Evi womöglich einfach zu kompliziert ist...

Auf der Nachrichtenplattform X kommentieren zahlreiche Nutzer das Geschehen rund um Evi in der aktuellen "Love Island"-Folge – und das Verhalten der Hotelfachfrau kommt beim Publikum nicht so gut an. "Also keine Komplimente sind blöd. Zu viele Komplimente sind blöd. So ab und an Komplimente sind blöd. Was ist denn dann ok?", "Jetzt weiß ich auch, wieso Evi niemanden findet" oder auch "Evi ist halt aber auch echt kompliziert", urteilen beispielsweise drei Zuschauer.

Was Evi zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß – die Situation könnte noch um einiges komplizierter werden! Ihr Couple Derryl, der im Moment von ihr getrennt in der Casa Amor untergebracht ist, vermisst sie und kann sich plötzlich doch mehr mit ihr vorstellen. Eigentlich hatten sich die beiden nämlich auf eine freundschaftliche Ebene geeinigt.

Love Island, RTL II Evi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Jeanine, Jan und Evi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Evi bei "Love Island" 2023

