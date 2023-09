"Habe es noch drauf": Cristiano Ronaldo macht klare Ansage

Er lässt sich nicht kleinkriegen. Cristiano Ronaldo ist wohl einer der besten Fußballer aller Zeiten. Der Wechsel nach Saudi-Arabien in der vergangenen Saison sorgte allerdings für jede Menge Wirbel. Viele äußerten im Anschluss Kritik an seiner Entscheidung. Doch der Kicker steht zu seinem Entschluss. Er hat in der Liga zudem große Pläne. Nun macht der 38-Jährige all seinen Kritikern eine Ansage.

"Sie sagen, Ronaldo ist fertig – aber das ist nicht wahr", stellt Cristiano (38) während einer Pressekonferenz klar. An ein Karriereende scheint der Sportler noch lange nicht zu denken. "Ich werde weiterspielen bis meine Beine sagen: Cristiano, Du bist fertig. Ich habe es immer noch drauf. Ich liebe den Fußball und das Toreschießen noch immer. Ich liebe das Gewinnen noch immer", betont Cristiano weiter, bevor er abschließt: "Sie sagen, ich bin fertig, aber ich beweise nach wie vor, dass das nicht wahr ist!"

Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, dass Cristiano die Sportart wechseln könnte. Der Stürmerstar könnte nämlich bald sein Debüt im Wrestling geben. Er soll in seiner neuen Heimat an der Crown Jewel Show – einem professionellen Wrestling-Event – teilnehmen und in den Ring steigen.

Getty Images Cristiano Ronaldo, September 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo, September 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballstar

