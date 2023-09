Gibt Cristiano Ronaldo bald sein Debüt im Wrestling-Ring?

Wechselt er bald die Sportart? Cristiano Ronaldo (38) ist wohl der beste Fußballer aller Zeiten. Der portugiesische Superstar hält nicht nur sämtliche Rekorde, sondern begeistert seine Fans auch immer wieder mit unglaublichen Toren. Seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien ist es allerdings etwas ruhiger um den Stürmer geworden. Nun sorgt allerdings ein kurioses Gerücht für Aufsehen: Versucht sich Cristiano bald an einer anderen Sportart?

Der Stürmerstar könnte nämlich bald sein Debüt im Wrestling geben. Das berichtet zumindest die spanische Zeitung As. Cristiano soll in seiner neuen Heimat an der Crown Jewel Show – einem professionellen Wrestling-Event – teilnehmen und dabei sogar selber in den Ring steigen. Die WWE soll bereits an einem Deal arbeiten, um den Kicker in das neue Terrain zu locken. Werden sie dafür tief genug in die Tasche greifen?

Saudi-Arabien darf Cristiano auch in Zukunft sein Zuhause nennen. Sein großes Ziel sei wohl, die saudi-arabische Fußballliga zu einer der angesehensten Ligen im Profi-Fußball zu machen. "Sie ist wirklich schon sehr gut, aber ich denke, wir haben sehr viele Möglichkeiten, sie noch mehr wachsen zu lassen", erklärte der Sportler in einem Interview mit Sun.

Cristiano Ronaldo, Fußballstar

Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Cristiano Ronaldo, September 2023

