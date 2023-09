Jake Gyllenhaal unsicher, ob er seine Jeanne heiraten soll

Worauf will Jake Gyllenhaal (42) noch warten? Seit über fünf Jahren ist der Schauspieler mit seiner Freundin Jeanne Cadieu zusammen. Seine Beziehung zu dem französischen Model hält der "Prisoners"-Darsteller jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – gemeinsame Red-Carpet-Auftritte sind demnach nur selten. Doch obwohl Jake auch heute noch superverliebt in Jeanne ist, scheint er Zweifel zu haben – denn: Jake plant aktuell nicht, seine Freundin zu heiraten!

Ein Insider behauptet gegenüber dem OK! Magazine, dass der 42-Jährige "verrückt nach Jeanne" ist, er aber ungeachtet seiner Wünsche, ein "guter Ehemann und Vater" zu sein, nervös ist, den Sprung zu wagen. "Es scheint, als ob jedes Mal, wenn er anfängt, sich ernsthaft mit jemandem zu beschäftigen, ein Alarm in ihm losgeht und er sich zurückzieht", ergänzt die Quelle zudem.

Auch wenn Jake womöglich vorerst nicht vor seiner Freundin auf die Knie gehen wird, machte er im Esquire-Interview deutlich, wie verliebt er in die hübsche Brünette ist. "In vielerlei Hinsicht sind wir eine Familie. Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich so wohl", schwärmte er gegenüber dem Magazin und betonte zudem: "Mein Leben ist wunderbar. Ich habe eine Beziehung, die wirklich wunderbar ist, und ich habe eine Familie, die ich so sehr liebe."

Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei den Filmfestspielen in Cannes

Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal im Oktober 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de