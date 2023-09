Hand in Hand: Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu haben Date

Sie sind noch so verliebt wie am ersten Tag. Vor fünf Jahren gaben Jake Gyllenhaal (42) und Jeanne Cadieu ihre Beziehung bekannt. Ihre Liebe leben die beiden allerdings lieber im Privaten. Bei Events taucht der "The Day After Tommorrow"-Schauspieler nämlich meist ohne seine Liebste aus. Beim Herren-Finale der French Open in Paris genossen die beiden allerdings zuletzt gemeinsame eine süße Date-Night. Nun wurde das Paar erneut zusammen abgelichtet.

Jake Gyllenhaal und seine Freundin wurden am Samstag bei einem entspannten Date in New York City gesehen. Das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Hand in Hand ging das verliebte Paar spazieren. Der Filmstar trug eine locker sitzende graue Hose und ein kurzärmeliges, weißes T-Shirt. Er legte sich einen weißen Pullover über die Schultern und schlüpfte in ein Paar weiße Turnschuhe. Seine Liebste entschied sich für eine klassische Denim-Jeans und einen langärmeligen, weißen Strickpullover.

Wie sehr Jake das französische Model liebt, zeigte er bereits in einem früheren Interview. Dort schwärmte er in den höchsten Tönen von seiner Liebsten. "Ich bin in einer Beziehung, die voller Liebe und Unterstützung ist. Ich fühle mich sehr wohl", verriet der Schauspieler ganz offen im Gespräch mit Esquire.

