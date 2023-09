Ann-Kathrin Götze stressen ihre Schwangerschaftspfunde nicht

Ann-Kathrin Götze (33) bleibt ganz entspannt. Die Influencerin ist 2020 erstmals Mama geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Mario Götze (31) hatte sie ihren Sohnemann Rome auf der Welt begrüßt. Während ihrer ersten Schwangerschaft nahm sie rund 25 Kilogramm zu. Aktuell erwartet die Beauty erneut Nachwuchs und ist mittlerweile schon im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Über ihre Babypfunde will sich Ann-Kathrin aber keine Sorgen machen!

Die 33-Jährige interessiert es nicht, wie viele Kilos mehr sie gerade mehr auf die Waage bringt. "Ich würde es gar nicht wissen, wenn sie mich nicht beim Arzttermin jede Woche wiegen würden", erklärt sie in einer Instagram-Fragerunde. Deshalb wisse sie, dass sie etwa 20-22 Kilo zugenommen hat. Aber ihr Gewicht juckt Ann-Kathrin nicht wirklich: "Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, weil es alles in ein paar Monaten wieder runter sein wird. Also warum deswegen stressen?"

Auch wenn sie ähnlich viel Gewicht zugenommen hat – Ann-Kathrins zweite Schwangerschaft unterscheidet sich total von ihrer ersten. "Dieser Babybauch ist so viel größer als bei Romi", erklärte sie ihren Fans im Netz und fügte hinzu: "Eine weitere gute Erinnerung daran, Schwangerschaften nie miteinander zu vergleichen. Wir sind alle unterschiedlich."

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im September 2023

Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Anzeige

Instagram Ann-Kathrin Götze im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de