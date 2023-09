Doch nicht Single? Selena Gomez hält Händchen mit einem Mann

Selena Gomez (31) sorgt für mächtig Verwirrung mit ihrem Liebesleben! Die Musikerin gilt seit ihrer Trennung von The Weeknd (33) vor einigen Jahren eigentlich als Dauersingle. Das beteuerte sie erst vor einigen Tagen im Netz – dort unterstrich die Sängerin, alleine durchs Leben zu gehen. Umso überraschender sind neue Aufnahmen des früheren Disney-Stars: Denn hier hält Selena Händchen mit einem unbekannten Mann!

Aktuelle Fotos zeigen die Beauty am Sonntag in Paris. In der Stadt der Liebe verließ die Brünette ein Hotel, in dem sie zuvor mit Brooklyn Peltz-Beckham (24) und dessen Frau Nicola (28) gegessen hatte. Und das war offenbar ein Doppeldate: Denn Selena strahlte an der Seite eines fremden Mannes und hielt sogar die Hand des Unbekannten!

Ob der heiße Fremde wohl der neue Partner der Sängerin ist? Zuletzt hatte Selena noch deutlich gemacht, dass es nicht leicht sei, ihr Herz zu erobern. "Ich denke, ich habe meine Ansprüche", hatte sie versichert und ergänzt, sie werde dadurch häufig als "anstrengend" wahrgenommen.

Selena Gomez, Sängerin

Selena Gomez an ihrem 31. Geburtstag im Juli 2023

Selena Gomez, Sängerin

