Jason Sudeikis und Olivia einigen sich im Sorgerechtsstreit!

Jason Sudeikis (48) und Olivia Wilde (39) haben eine Sorge weniger! Nachdem die beiden Schauspieler 2020 ihre Trennung verkündet hatten, befanden sich die beiden in einem erbitterten Krieg vor Gericht. Der Streitpunkt: das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder. In dem Konflikt forderte die "Don't Worry Darling"-Regisseurin zuletzt noch mehr Geld von ihrem Ex. Doch jetzt ist der Sorgerechtsstreit auf einmal beendet!

Wie zahlreiche Medien, darunter Daily Mail, berichten, konnten sich Jason und Olivia vor Gericht einigen. Den offiziellen Unterlagen zufolge habe der Hollywoodstar zugestimmt, seiner Verflossenen monatlich etwa 26.000 Dollar Unterhalt für ihren Sohn Otis und ihre Tochter Daisy zu zahlen. Diese Summe berechne sich aus den geschätzten Jahreseinkommen der beiden Filmdarsteller.

Mit dem Ende der Streitigkeiten vor Gericht steht den Ex-Partnern eine rosige Zukunft als Eltern bevor. Dass sie sich abseits des Gerichtssaals gut verstehen, hatten die beiden zuletzt immer wieder deutlich gemacht – gemeinsam und sehr harmonisch hatten Jason und Olivia nämlich die Fußballspiele ihres Sohnes verfolgt.

Getty Images Jason Sudeikis im März 2023

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis, Januar 2020

Snorlax / MEGA Olivia Wilde und ihr Ex Jason Sudeikis beim Fußballspiel ihres Kindes

