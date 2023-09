Musikkarriere ade? Lena Meyer-Landrut macht eine Ausbildung

Lena Meyer-Landrut (32) möchte etwas Neues ausprobieren! Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest eroberte die Sängerin 2010 die Herzen der Fans im Sturm. Seitdem legte Lena mit zahlreichen Songs wie "What I Want" oder "Don't Lie To Me" eine Megakarriere in der Musikbranche hin und zählt bis heute zu den beliebtesten deutschen Musikern. Doch nun scheint Lena einen anderen Karriereweg einzuschlagen – und der geht unter die Haut!

Im SWR3-Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" gibt die 32-Jährige jetzt stolz zu: "Ich mache gerade eine [...] Ausbildung zur Tätowiererin!" Der Grund für den neuen Werdegang: Lena hat einfach "Bock". Eine Karriere als Tätowiererin kommt für die "Wild & Free"-Interpretin aber nicht infrage – für sie ist das nur ein Hobby! "Ich bin sozusagen ein Hobbygirl, ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann", erklärt Lena.

Nachdem sich Lena mit einigen Probezeichnungen beworben hatte, wurde sie angenommen und nimmt nun an Online-Kursen teil. "Und dann, glaube ich, kriegt man so ein Zertifikat und dann ist man Tätowiererin", berichtet die Musikerin zudem. Bis sie die erste Haut verziert, kann es aber noch etwas dauern – bislang übt Lena lediglich "an synthetischer Haut oder Bananen".

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song Contest 2010

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de