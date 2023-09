Olympiasiegerin Natalie Geisenberger beendet ihre Karriere

Natalie Geisenberger (35) widmet sich nun ihrer Familie. 2007 hatte die Rennrodlerin ihr erstes Weltcup-Rennen gemeistert – der Anfang einer siegreichen Sportkarriere: Insgesamt sechs goldene Medaillen gewann sie bei den olympischen Winterspielen in Sotschi, Pyeongchang und Peking. Außerdem ist sie neunmalige Weltmeisterin in ihrer Disziplin. Aktuell ist sie die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin der Geschichte. Doch nun verabschiedet sich Natalie von der Rodelbahn!

"Ich möchte nicht nur aufhören, wenn es am schönsten ist. Vor allem möchte ich bleiben, wo es am schönsten ist. Zu Hause bei meiner Familie!", erklärt sie ihren Fans auf Instagram. Anschließend bedankt sie sich bei ihren Liebsten, ihrem Team und weiteren Menschen, die sie in ihrer Zeit auf der Rennrodelbahn unterstützten: "Was bleibt, ist unendliche Dankbarkeit, Stolz, Erinnerungen für die Ewigkeit, viele tolle Menschen und eine Zeit, die ich nie mehr vergessen werde. Und viele Taschen und Koffer voller Sportklamotten."

Nun kann sich Natalie also ganz auf ihre zwei Kinder Leo und Lina und ihren Mann Markus Scheer konzentrieren – und auf ihren anderen Job. Denn in Rente geht die 35-Jährige noch nicht. Neben ihrer Sportkarriere ist sie bereits seit 17 Jahren bei der Polizei tätig. Seit 2014 arbeitet Natalie dort als Polizeiobermeisterin.

Natalie Geisenberger bei den olympischen Winterspielen in Beijing 2022

Markus Scheer und Natalie Geisenberger

Markus Scheer und Natalie Geisenberger mit ihren Kindern Leo und Lina

