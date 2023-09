Sie hat zu viel Stress: Elena Miras wiegt nur 44 Kilogramm!

Beunruhigende Nachrichten von Elena Miras (31). Die Reality-TV-Bekanntheit hatte in den vergangenen Wochen mehrfache Klinikaufenthalte hinter sich gebracht. Bereits im April war die Influencerin aufgrund von Magenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Doch nicht nur gesundheitliche Probleme belasten die Schönheit: Auch die Renovierung ihres gekauften Hauses macht ihr offenbar zu schaffen. Der ganze Stress macht sich jetzt auch an Elenas Körper bemerkbar.

"Ich habe mich selber so vernachlässigt und habe […] die Signale, die mein Körper mir gesendet hat, nicht wahrgenommen und habe einfach so weiter gemacht", beginnt die Ex-Freundin von Mike Heiter (31) in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich zum ersten Mal seit Monaten wieder auf die Waage gestellt – und sei von ihrem Gewicht schockiert gewesen. "Ich wiege einfach 44 Kilo, das ist einfach ein Kindergewicht für meine Größe", gibt Elena zu. Auch jetzt fühle sie sich noch gar nicht gut. "Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn mir nicht so viele Leute gesagt hätten, dass ich so dünn aussehe", fragt sie sich besorgt.

Der Stress sei ihr einfach über den Kopf gewachsen. "Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Horrorfilm", meint Elena. "Ich war so was von gestresst und ich hab das einfach selber nicht gemerkt, ich habe nicht mal mehr gegessen", gesteht sie. Jetzt hoffe sie, wieder zunehmen zu können, doch das wird wohl nicht so einfach: "Ich esse mehr, aber ich habe so Magenschmerzen, wenn ich esse, ich muss das alles sehr langsam angehen."

