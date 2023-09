Zu spät? "Love Island"-Derryl will Evi für sich gewinnen!

Derryl wagt einen letzten Anlauf in Richtung Evi! Der Schweizer und die Beauty suchen aktuell beide bei Love Island nach der großen Liebe. In der letzten Paarungszeremonie taten sich die beiden zusammen und bildeten ein Couple – der Funke sprang aber nicht über. Doch das will der Muskelprotz jetzt ändern: Derryl möchte Evi erobern und schreibt ihr sogar einen Liebesbrief!

In der Folge am Montag fasst der Fitnessfan sich ein Herz und bringt seine Gefühle auf Papier. In der Casa Amor schreibt Derryl tatsächlich einen Brief! "Hey Evi, der Terminator ist in der Casa Amor in Gedanken bei dir. Trotz der neuen Granaten, ist hier nur eine Frau für mich interessant – und das bist du!", verfasst er mithilfe von Luca einige romantische Zeilen. Und Evi? Die ist von dem Schreiben total überrascht und vergießt sogar einige Tränen. "Ich bin sehr verwirrt, einfach lost", erklärt sie.

Doch kann Derryl das Herz der Brünetten nun noch im Eiltempo erobern? Die 28-Jährige ist ja eigentlich noch mit Jan vercoupelt, will aber auch Leandro besser kennenlernen. Die Zuschauer im Netz denken, dass Derryl damit zu spät dran ist. "Derryl, hör auf dich noch weiter zu blamieren....kein Mensch kauft dir das ab. Pack deine Sachen und lass es nicht noch schlimmer werden", schreibt ein User auf X.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Derryl bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Evi bei "Love Island" 2023

RTL II Jan und Evi bei "Love Island"

