Neue Couples: Dieses "Love Island"-Paar ist am beliebtesten

Ihr habt abgestimmt! Bei Love Island stand am Mittwochabend erneut eine Paarungszeremonie an. Eigentlich hatten die Islander erst wenige Tage zuvor ihre Couples wählen dürfen, doch nur kurze Zeit später war es wieder so weit. Diesmal durften sich die Männer eine Lady schnappen. Hannes Mörl entschied sich für Granate Jeanine, Derryl und Evi bilden ein weiteres Paar, Fabi kehrte wieder zu Alessandra zurück, Leon ist nach wie vor in Laura verknallt und auch Luca wählte wieder Jenny. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt: Dieses Couple ist am beliebtesten.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 21. September 2023, 7:57 Uhr] hervorgeht, liegen Laura und Leon wieder deutlich vor den anderen Couples. Von insgesamt 1.002 Teilnehmern finden ganze 691 (69 Prozent) die beiden am süßesten zusammen. Dahinter liegen Alessandra und Fabi, für die 128 Personen, also 12,8 Prozent, abstimmten. Die zwei liefern sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jenny und Luca, die mit 11,3 Prozent und 113 Stimmen vorerst auf dem dritten Platz landen.

Sowohl Jeanine und Hannes als auch Evi und Derryl haben derzeit noch ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Das sehen auch die Promiflash-Leser so. Der Sohn von Markus Mörl (64) und die Granate bekamen nur 36 Stimmen (3,6 Prozent), dicht gefolgt von Evi und Derryl, die mit nur 34 Stimmen das Schlusslicht im Ranking bilden.

RTL II Leon und Laura bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Alessandra bei "Love Island"

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin

