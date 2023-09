Bizarres Video: Britney Spears tanzt mit Messern in der Hand

Was ist da bei Britney Spears (41) los? Dass die Popmusikerin skurrile Tanzvideos und wirre Texte im Netz teilt, ist keine Neuheit. Regelmäßig zeigt sie sich ihren Fans in knappen Outfits und rekelt sich vor der Kamera. Auch nachdem ihr Partner Sam Asghari (29) vor wenigen Wochen die Scheidung eingereicht hatte, versorgte sie ihre Fans weiterhin mit merkwürdigen Aufnahmen. Mit ihrem neusten Video treibt Britney es jetzt aber auf die Spitze – und zwar wortwörtlich!

"Ich habe heute angefangen, in der Küche mit Messern zu spielen", berichtet die 41-Jährige unter zwei Clips auf Instagram. Darauf hat sie zwei silberne Klingen in den Händen, dreht sich damit wild im Kreis und fuchtelt herum – auch ziemlich nah an ihrem Kopf. Nach wenigen Minuten ändert sie ihre Videounterschrift und fügt hinzu: "Keine Sorge, es sind keine echten Messer. Es ist bald Halloween." Ob es tatsächlich Fake-Messer sind? Immerhin klingen sie verdächtig metallisch, als Britney sie im Video aufeinanderschlägt...

Britney soll angeblich eine kleine Obsession mit Messern haben. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, hat sie wohl überall in ihrem Haus welche versteckt: "Als ob sie paranoid ist, dass jemand hinter ihr her ist und sie die Messer als Schutz braucht." Die Musikerin soll unberechenbar sein und mit den Klingen sogar gegen Wände werfen.

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, Musikerin

Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

