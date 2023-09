Bodyshaming im Sommerhaus: Maurice findet Ricarda zu dick

Ob er diese Worte ernst gemeint hat? Maurice Dziwak ist mit seiner Freundin Ricarda Raatz ins Sommerhaus der Stars gezogen, wo sie sich gegen andere Paare behaupten und das Preisgeld gewinnen wollen. Doch es sind nicht die Challenges, die das Paar auf eine harte Probe stellen. Bereits in der ersten Folge ist der Reality-TV-Star ziemlich hart gegenüber seiner Partnerin. Jetzt setzt Maurice einen obendrauf – er findet Ricarda zu dick!

Bevor es ans erste Spiel geht, kommt es zu einem interessanten Gespräch zwischen den beiden. Ricarda will wissen, ob ein kleines Bäuchlein bei ihr zu sehen ist. Ohne zu zögern, antwortet Maurice: "Na ja, schon ein bisschen mehr als bei mir auf jeden Fall." Anschließend versucht er, die Situation zu retten, doch das gelingt ihm nicht so recht. "Aber egal, Schatz, ich nehm dich mit allen Kurven und Kanten. Es ist nicht schlimm, du musst dich nicht schämen", erklärt er gnädig.

Die Fans sind von den Kommentaren empört. "Alter wie krass Maurice seine Freundin immer niedermacht", zeigt sich ein User auf X fassungslos. "Wundert mich nicht, dass Ricarda und Dings mittlerweile getrennt sind", schreibt ein anderer. Ein weiterer Zuschauer meint sogar: "Die Taktik von Maurice, den Bauern 2.0 abzugeben, was Beleidigung seiner Frau angeht, kann doch nur Taktik sein, um in weitere Formate zu kommen. So scheiße kann doch kein Mensch sein, wenn es schon warnende Bespiele gibt."

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Anzeige

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Anzeige

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de