Khloé Kardashian im Partnerlook mit ihrem Sohnemann Tatum!

Die beiden können sich sehen lassen! Khloé Kardashian (39) ist seit über einem Jahr stolze Mutter von zwei Kindern. Per Leihmutter bekam die The Kardashians-Beauty zusammen mit ihrem Ex Tristan Thompson (32) Sohnemann Tatum (1) und machte damit Tochter True (5) zur großen Schwester. Ihren Alltag als Zweifach-Mama präsentiert die Unternehmerin seither stolz im Netz und verzückt ihre Fans nun wieder mit neuen niedlichen Schnappschüssen: Khloé und Baby Tatum rocken aufeinander abgestimmte Looks!

Vor wenigen Tagen feierte Khloés ältere Schwester Kourtney Kardashian (44) ihre große Babyshower. Zur Feier des Tages schmissen sich auch die Gäste in Schale – und vor allem die 39-Jährige nahm den Anlass ziemlich ernst: Getreu dem Motto "It's a Boy" rockten die Blondine und ihr Söhnchen einen Partnerlook in Blau. Via Instagram-Story präsentierte Khloé die Outfits ganz happy in einigen Clips.

Dass Kourt und ihr Ehemann Travis Barker (47) einen Jungen bekommen, ist schon etwas länger bekannt. Doch bei ihrer Babyparty verrieten die beiden wohl ein weiteres Detail zu ihrem Glück: den Namen ihres Nachwuchses! Auf einem Zettel an einem Wunschbaum stand nämlich "Möge Baby Rocky ein Leben voller Liebe haben."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, US-Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realiytstar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian am Wunschbaum

