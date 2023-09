Missbrauchsskandal: Russell Brand wittert eine Verschwörung

Will sich Russell Brand (48) so wehren? Dem Schauspieler werden derzeit schlimme Dinge vorgeworfen: Mehrere Frauen beschuldigen den "Arthur"-Star der sexuellen Nötigung, des Missbrauchs und sogar der Vergewaltigung – einige von ihnen sollen bei den Vorfällen minderjährig gewesen sein. Die Polizei untersucht die Vorfälle bereits und leitete Ermittlungen gegen den Comedian ein. Und Russell? Der reagiert darauf mit wilden Theorien und wittert sogar eine Verschwörung!

In einem Livestream auf der Plattform Rumble meldete sich der Ex von Katy Perry (38) am Montagabend zu Wort. Dort hielt er anschließend einen Monolog: "Wir werden über den Krieg des Staates und der etablierten Medien gegen die Meinungsfreiheit sprechen. Und insbesondere darüber, wie sich das in dieser Woche auf mich ausgewirkt hat!" Er wolle auf dem Kanal weiterhin "die Wahrheit sagen", erklärt er.

Russell bat seine Fans auf der Plattform zudem um spenden. Durch den anhaltenden Skandal fallen aktuelle einige Einnahmequellen des Briten weg. Die Plattform YouTube strich dem 48-Jährigen bereits die Monetarisierung seiner Videos – und auch seine Künstleragentur beendete bereits die Zusammenarbeit mit ihm.

Russell Brand, Schauspieler

Russell Brand im Juni 2015

Russell Brand, Komiker

