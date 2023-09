Nach XXL-Auszug: Das sind die neuen "Love Island"-Granaten

Sie wollen die Love Island-Villa aufmischen! In der gestrigen Liveshow mussten zunächst drei Singles die Flirtshow verlassen, weil kein Kandidat mit ihnen ein Couple bilden wollte: Derryl, Jan und Lucie. Doch dann durften auch noch die Zuschauer zwei Teilnehmer rauswerfen. Ihre Wahl fiel auf Fabi und Alessandra. Doch ihre Plätze bleiben nicht unbesetzt: Diese zwei Singles wollen den Cast jetzt so richtig aufmischen!

Wie RTLZWEI bekannt gibt, werden sich die Türen des Flirt-Domizils heute Abend für Deniz und Miriam öffnen. Der 25-jährige Personal-Trainer und Maschinenführer beschreibt sich selbst als lustig, freundlich und herzensgut. Bei einer Frau findet er es vor allem anziehend, wenn sie mit ihren Augen spielt. "Brünett oder blond ist irrelevant, aber ich hatte in der Vergangenheit immer Blondinen als Freundinnen", verrät der Nordrhein-Westfale. In einer Beziehung ist für ihn die Zweisamkeit das Schönste: "Angenommen, ich komme nach der Arbeit nach Hause und kann meine Partnerin in den Arm nehmen, diese Verbundenheit."

Auch Miriam ist das Nach-Hause-Kommen in einer Beziehung wichtig. Die 23-jährige Servicekraft aus Weeze ist seit zwei Jahren Single und sucht nun jemanden, der ihr Rückhalt gibt und mit dem sie reden kann. Optisch sind ihr bei einem Mann die Hände wichtig: "Augen und das Lächeln überzeugt mich. Er sollte aufgeschlossen, lustig und abenteuerlustig sein."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

