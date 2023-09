"Love Island"-Fans kicken tatsächlich Alessa und Fabi raus!

Bei Love Island hieß es erneut: The Power of the Zuschauer! In der Villa der Liebe sollen die Islander eigentlich nach ihrer großen Liebe suchen und einen Partner finden. Doch in diesem Zuge kam es auch schon zu einer Menge Stress – nicht zuletzt zwischen Fabi und Alessa, die das Publikum mit ihrer Eifersucht verärgerten. Doch kostet sie das nun den Sieg? Die Zuschauer haben entschieden: Dieses Couple muss gehen!

In der "Love Island"-App durften die Zuschauer am Montagabend abstimmen: Wer soll die Villa verlassen und hat als Paar die wenigsten Chancen auf die ganz große Liebe? Es entschied sich zwischen Alessa und Fabi sowie Jeanine und Angelo – und gehen mussten Alessa und ihr Liebster! Die beiden mussten sich noch völlig unter Schock sofort von ihren Mitstreitern verabschieden und mit Sylvie Meis (45) das Anwesen verlassen.



Die Promiflash-Leser waren sich schon vor Start der Folge einig: Sie wollten den Potsdamer und die Schweizerin aus der Show haben. Über 73 Prozent der User (1.002 von insgesamt 1.369 Votes) forderten in einer Umfrage den Exit des angeblich so toxischen Couples. Nur knapp 17 Prozent der Leser hingegen standen hinter ihnen.

RTL II Die "Love Island"-Girls 2023

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI "Love Island"-Alessa und Leandro beim Date

