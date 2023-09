Neue Bilder von Kylie Jenner und Timothée Chalamet in Paris!

Seit einigen Monaten wird wie wild spekuliert, was bei Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) geht. Nachdem mehrere Gerüchte im Umlauf gewesen waren, dass die zwei miteinander anbandeln sollen, zeigte sich das Paar kürzlich knutschend in der Öffentlichkeit. Doch offenbar wollen sie ihr Glück nicht an die große Glocke hängen: Kylie und Timothée waren inkognito in der Stadt der Liebe unterwegs!

Paparazzi erwischten das Paar am Montagabend in Paris. Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen, wie das Pärchen gemeinsam ein Auto verlässt. Besonderer Hingucker: Der Schauspieler hält der 26-Jährigen ziemlich niedlich einen Finger zum Festhalten hin. Beide versuchten an diesem Abend aber wohl so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen und kleideten sich unauffällig in Schwarz. Timothée zog sogar sein Basecap besonders tief ins Gesicht.

Ob sich einer der zwei bald zu den Spekulationen äußern wird? Erst kürzlich hatte jedenfalls der "Dune"-Darsteller ein eindeutiges Zeichen gegeben. Auf eine Nachfrage von Fotografen, ob Kylie zu daten das Tollste auf der Welt sei, hatte der Hollywoodstar sein breites Grinsen nicht verbergen können.

