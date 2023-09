Ohne Amira: Oliver Pocher ändert sein Profilbild im Netz

Oliver Pocher (45) scheint einen Schlussstrich zu ziehen! Seit geraumer Zeit hatten der Moderator und seine Frau Amira Pocher (30) Eheprobleme. Vor wenigen Wochen folgte schließlich die traurige Gewissheit: Nach zwei gemeinsamen Kindern und vier Jahren Ehe trennen sich Olli und Amira. Allmählich scheint sich der Comedian mit der Trennung abzufinden – denn: Auch auf Social Media verbannt Olli seine Ex zumindest teilweise!

Auch nachdem Olli und Amira ihre Trennung bekannt gegeben hatten, zierte den Instagram-Account des 45-Jährigen ein Profilbild von ihm und seiner Ex. Doch nun scheint Olli endgültig mit seiner Ehe abzuschließen: Ab jetzt dürfen seine Follower einen Schnappschuss von Olli bewundern, auf dem er den Mittelfinger zeigt! Ein Geburtstags-Post für Amira ist aber weiterhin auf seinem Account zu finden.

Warum sich die beiden schlussendlich trennten, ist öffentlich nicht bekannt. Ollis langjähriger Kumpel Mola Adebisi (50) hat allerdings eine Vermutung. "Ich sage mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt, ja. Und der Olli ist halt so, wie der Olli ist – und der wird auch immer so bleiben", erklärte der 50-Jährige gegenüber RTL. Er glaubt, dass sich Amira "aus der Beziehung herausemanzipiert" habe. Zudem sei es in den vergangenen Jahren vermehrt um die Familie gegangen: "Meiner Meinung nach ist dabei ein bisschen die Beziehung auf der Strecke geblieben."

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im September 2019

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Hauter,Katrin / Action Press Mola Adebisi und Oliver Pocher

