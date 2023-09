Sandy Meyer-Wölden findet Trennung der Pochers traurig!

Nun äußert sich auch Sandy Meyer-Wölden (40) zu dem Ehe-Aus ihres Ex! Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gaben Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (30) vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. Die genauen Hintergründe, die zum Ehe-Aus geführt haben, sind bislang nicht offiziell bekannt. Nun äußert sich erstmals Sandy, die selbst drei Kinder mit Olli hat, zu der Trennung der Pochers!

"Ich kann nur dazu sagen, dass es immer sehr traurig ist, wenn eine Ehe auseinandergeht. Und gerade wenn Kinder involviert sind, ist es natürlich umso trauriger", macht die 40-Jährige gegenüber Bunte.de deutlich. Sandy blicke dennoch positiv in die Zukunft – für sie stehe vor allem das Wohl der Kids im Vordergrund. "Gerade wenn man Kinder hat, muss man die an erste Stelle setzen und sich selbst zurücknehmen. Und ich denke, wir sind da ein gutes Beispiel", erklärt Sandy zudem.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten Sandy, Olli und Amira deutlich gemacht, dass sie zu einer großen Patchwork-Familie geworden waren. So unternahmen die einstigen Partner gemeinsam mit den Kids immer mal wieder etwas – auch ohne Amira. Die Moderatorin störte das aber nicht. "Auf gar keinen Fall! Nicht eine einzige Sekunde. Wir sind eine Familie und damit meine ich all seine Kinder und Sandy gehört da natürlich auch dazu", hatte Amira in einer Instagram-Story betont.

Oliver Pocher und Amira, 2020

Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

