Prinzessin Kate ist nicht an Reunion mit Harry interessiert!

Prinzessin Kate (41) zieht einen Schlussstrich unter diese Angelegenheit! Spätestens seit der Biografie von Prinz Harry (39) ist klar – der Bruch mit der royalen Familie kann wohl kaum größer werden. Denn neben seinem Bruder Prinz William (41) wurde auch dessen Frau äußerst kritisiert. Dies hat bei der dreifachen Mutter deutlich Spuren hinterlassen. Denn Kate soll kein Interesse mehr daran haben, mit Harry die Wogen zu glätten!

Dieser festen Überzeugung ist die Royale Expertin Jennie Bond, die gegenüber OK! behauptete, dass Kate so "verletzt und beleidigt" sei, dass für sie eine Versöhnung nicht infrage käme. "Ich glaube, sie hat geglaubt, dass die Kluft überwunden werden kann, und nach der Beerdigung von Prinz Philip (✝99) haben wir gesehen, wie sie mit Harry gesprochen hat und William offensichtlich ermutigt hat, das Gleiche zu tun", erklärte Jennie. Doch inzwischen habe sich das Blatt gewendet: "Es kommt ein Punkt, an dem man einfach akzeptieren muss, dass glückliche Familien kein Spiel sind, das jeder spielen kann."

Doch sieht William das genauso wie seine Frau? Ein Insider schilderte im Interview mit New Idea, dass der 41-Jährige nicht gut auf seinen Bruder zu sprechen sei. "William ist jedoch immer noch wütend und hat Schwierigkeiten mit dem Gedanken, irgendwelche Zugeständnisse gegenüber Harry zu machen", erklärte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry, April 2017

Anzeige

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de