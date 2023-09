Versöhnung mit Harry: Seine Schwägerin Kate schmiedet Pläne

Hat die Familienfehde damit endlich ein Ende? Nachdem Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, kriselte es immer mehr zwischen dem Rotschopf und seiner Familie. Vor allem das Verhältnis zu seinem Vater Charles (74) und seinem Bruder William (41) litt in den vergangenen Jahren sehr. Seine Schwägerin Prinzessin Kate (41) soll nun aber einen Plan verfolgen, um das Verhältnis zwischen Harry und dem britischen Königshaus zu verbessern.

Anlässlich des ersten Todestages der Queen (✝96) verbringt die Royal-Family einige Tage im schottischen Balmoral Castle. Auch Harry ist in diesem Zeitraum in Großbritannien – bislang war allerdings unklar, ob er dort seine Familie treffen wird. Doch wie ein Insider gegenüber New Idea verrät, "drängt" Prinzessin Kate ihren Schwiegervater dazu, seinen Sohn zu bitten, Zeit mit der Familie zu verbringen. "William ist jedoch immer noch wütend und hat Schwierigkeiten mit dem Gedanken, irgendwelche Zugeständnisse gegenüber Harry zu machen", erklärt die Quelle und fügt außerdem hinzu: "Kate glaubt, dass es keine Möglichkeit gibt, die Dinge in Ordnung zu bringen, bis die Brüder im selben Raum sind und beide ihren Unmut offen aussprechen."

Seine Frau wird den 38-Jährigen nicht nach Großbritannien begleiten – dennoch soll sich Meghan viele Gedanken wegen des möglichen Treffens machen: Die ehemalige Suits-Darstellerin soll befürchten, dass sich Kate zu sehr in das klärende Gespräch zwischen Harry, William und Charles einmischen könnte.

Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Prinzessin Kate im Juli 2023

Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2022

