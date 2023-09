Raspelkurze Haare: Kim Kardashian ist kaum wiederzuerkennen!

Huch, wie sieht sie denn aus? Kim Kardashian (42) ist eigentlich für teure Designerklamotten und ein stets glamouröses Make-up bekannt. Vor allem die langen dunklen Haare sowie ihr kurviger Körper wurden über die Jahre zum Markenzeichen des Reality-TV-Stars. Nun veröffentlicht die Beauty neue Fotos von sich – und bei denen müssen die Fans glatt zweimal hinschauen. Kim präsentiert sich mit einer kompletten Typveränderung!

Derzeit ziert die Unternehmerin das Cover des CR Fashion Books. Auf Instagram teilt Kim jetzt einige Bilder von dem Fotoshooting – und zeigt sich dabei wie nie zuvor. Mit raspelkurzen Haaren, dünn gezupften Augenbrauen und Brille auf der Nase posiert sie vor der Kamera. Auch ihr schlichtes Outfit überrascht: Der The Kardashians-Star trägt ein dreckiges, weißes Tanktop und verzichtet dabei auf ihren BH.

Die Fans sind von dem Look eher weniger begeistert. So kommentiert ein User unter Kims Beitrag: "Meine Liebe, das ist nicht dein Look." Ein anderer User geht sogar so weit und schreibt: "Wer auch immer dir das angetan hat, hasst dich!" Ob Kim mit ihrem Styling wenigstens bei Odell Beckham Jr. (30) punkten kann? Derzeit wird ihr und dem NFL-Star eine heiße Romanze nachgesagt.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

Getty Images Odell Beckham Jr. im Mai 2023

