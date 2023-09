Serkan Yavuz und seine Samira haben sich heftig gefetzt!

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Samira (29)und Serkan Yavuz (30) verliebten sich bei Bachelor in Paradise vor rund zwei Jahren ineinander und gelten seitdem als das Traumpaar schlechthin. Seit Mai 2022 sind die beiden Reality-TV-Stars stolze Eltern eines kleinen Mädchens namens Nova und seit einigen Wochen sogar Mann und Frau. Aber auch in Samira und Serkans Beziehung ist nicht immer alles perfekt!

In seiner Instagram-Story berichtet Serkan seinen Fans jetzt von einem Zoff mit seiner Liebsten. Der Grund: Ihr Zeitmanagement bei ihrer Arbeit als Influencerin. "Samira macht immer nur alles zur Hälfte, das nervt mich dann richtig. Ich nehme dann bei ihren Sachen Nova, sodass sie alles erledigen kann." Sie unterbreche ihn deshalb häufig spontan bei seiner Arbeit, um ihre To-Dos abzuschließen. "Sie ist eine unfassbar gute Mutter [...]. Sie macht für Nova alles [...]. Aber wenn man was will, schafft man es", argumentiert er. Bei der aktuellen Auseinandersetzung habe Samira nur einen Part ihrer Influencer-Kooperation gedreht, anstatt direkt alles. Deshalb sei der Streit eskaliert.

Doch Serkan versichert auch, dass sie sich nach einem Zoff wie diesem schnell wieder vertragen. "Wir werden uns später wieder in den Armen liegen und wir werden auch noch mal darüber reden", meint er und fügt hinzu: "Das ist bei uns immer so. Wir streiten und dann braucht jeder seine Zeit für sich."

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Juli 2023

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de