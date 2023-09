Die Zuschauer feiern Claudia Obert und Max im Sommerhaus!

Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) kommen gut an! In der aktuellen Staffel Das Sommerhaus der Stars gibt es schon in den ersten Folgen jede Menge Drama: Alex Petrović (32) und seine Vanessa Nwattu geraten wegen einer alten Partygeschichte immer wieder mit Walentina Doronina (23) und ihrem Verlobten Can Kaplan aneinander. Neben den ganzen Streitereien sind vor allem Claudia und ihr fast 37 Jahre jüngere Max den Zuschauern eine angenehme Abwechslung!

Dass die Unternehmerin und ihr Liebster sehr aufeinander achten, einen guten Umgangston miteinander pflegen und viel Humor mit in die Show bringen, kommt beim Publikum besonders gut an. "Claudia und Max sind so herrlich erfrischend", schreibt eine Userin auf der Plattform X. In einem weiteren Post heißt es: "Claudia und Max sind ja auch irgendwie niedlich." Viele der Zuschauer wissen vor allem die ungenierte Ehrlichkeit der 62-Jährigen sehr zu schätzen – doch auch der 25-Jährige schlägt sich gut: "Hätte nicht erwartet, dass ich Claudia Obert mit ihrem Max hier im Sommerhaus mit zu den 'normalsten' Insassen zähle. […] Liegt das an Max?"

Auch einige Stars sehen in dem polarisierenden Paar die diesjährigen Sieger der Herzen! "Claudia Obert und der Max sind natürlich meine Favoriten. Ich hab natürlich auch schon mitbekommen aus der Presse, dass sie recht früh raus sind. Leider, was ich sehr schade finde, weil ich finde, Claudia einfach... Es ist eine Reality-Ikone", verriet Micaela Schäfer (39) Promiflash auf dem AEDT-Sommerfest. Dem schließen sich auch Julian F.M. Stöckel (36) und Kader Loth (50) an.

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr und Claudia Obert im September 2023

Action Press / Thomas Bartilla / Future Image Micaela Schäfer im September 2023

