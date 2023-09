Klare Meinung: Das sind die Sommerhaus-Favoriten der Stars

Da sind sich die Promis einmal einig! Bald ist es endlich wieder so weit: Das Sommerhaus der Stars geht in eine neue Runde! Online kann bereits die erste Folge des Reality-Hits gestreamt werden. Auf die TV-Ausstrahlung müssen sich Fans des Casts rund um Gigi Birofio (24), Aleks Petrovic (32) und Claudia Obert (61) noch knapp eine Woche gedulden. Doch auch die Promis fiebern bereits fleißig mit. Promiflash hat nachgehakt: Das sind die diesjährigen Sommerhaus-Favoriten der Stars!

Im Interview mit Promiflash kristallisiert sich eine ganz bestimmte Kandidatin als Promi-Favoritin heraus: Claudia Obert mit ihrem Max Suhr (25)! "Claudia Obert und der Max sind natürlich meine Favoriten. Ich hab natürlich auch schon mitbekommen aus der Presse, dass sie recht früh raus sind. Leider, was ich sehr schade finde, weil ich finde, Claudia einfach... Es ist eine Reality-Ikone", plaudert Micaela Schäfer (39) auf dem AEDT-Sommerfest aus. Auch Julian F. M. Stöckel (36) fühlt sich von der 61-Jährigen "am allermeisten unterhalten". Aber auch Kader Loth (50) sieht in Claudia ihre Favoritin und sei gespannt, wie sehr in diesem Jahr wieder die Fetzen fliegen werden.

Die ehemalige Teilnehmerin Nathalie Gaus hat allerdings eine andere Favoritin. "Ricarda. Ricarda ist eine Freundin von mir, ich mag sie sehr gerne und ich finde, die beiden haben auch Potenzial zu gewinnen", verrät sie. Sanja Alena (31) dagegen drückt Eric Stehfest (34) und Pia Tillmann (35) die Daumen.

Getty Images Micaela Schäfer beim Charity Red Carpet Dinner

Instagram / iammaxsuhr Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

Getty Images Sanja Alena bei der Premiere von "Contra"

