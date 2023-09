Girl Nummer X: "Love Island"-Hannes korbt jetzt auch Vani!

Ich geb' Gas, ich will Spaß sieht anders aus! Seit über zwei Wochen suchen heiße Singles bei Love Island nach der großen Liebe – darunter auch Hannes. Allerdings fällt es dem Casanova bei so vielen attraktiven Kandidatinnen offenbar schwer, sich auf eine Lady festzulegen. Nach Vanessa, Celine und Lucie hegte er zuletzt Interesse an Granate Vani (24) – doch ihr gibt Hannes nun auch einen Korb!

In der 15. Folge von "Love Island" muss zwischen Hannes und Vani eine Aussprache her. "Ich kann nicht so tun, als würde ich nicht emotional verhungern bei dir", gesteht der Sohn von Markus Mörl (64) im Vieraugengespräch. Die schöne Blondine gehe wenig auf ihn zu und suche so gar keinen Körperkontakt – deshalb zieht der 24-Jährige nun die Reißleine: "Ich sehe keine Chance mehr. Jetzt noch für 'ne Woche wie so ein altes Ehepaar im Bett liegen [...] und alle anderen drumherum sind nur am Schmatzen!"

Auch zwischen Hannes und Granate Lucie wollte es zuvor einfach nicht matchen. Im exklusiven Interview mit Promiflash macht die Studentin den Grund dafür deutlich. "Ich habe dann gemerkt, dass er an seinem Status als Promi-Sohn festhält. [...] Ich bräuchte einen Freigeist – einen, der ein bisschen spontaner und offener ist", erklärt sie.

Vani und Hannes bei "Love Island"

Hannes, "Love Island"-Kandidat 2023

Lucie, "Love Island"-Teilnehmerin

