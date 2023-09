"Keinen Bock mehr": "Love Island"-Evi von Leandro genervt!

Evi hat die Schnauze gestrichen voll! Bei Love Island geht es langsam, aber sicher in die heiße Phase – schon in der nächsten Woche steht das große Finale vor der Tür. Somit ist in der griechischen Villa gerade ein regelrechtes Kommen und Gehen angesagt. Das hat auch Folgen für Evi. Denn ihr Couple Leandro macht nicht wirklich Nägel mit Köpfen. Das geht Evi gehörig auf die Nerven!

Die aktuelle "Love Island"-Folge beginnt mit einem Date für Evi und Leandro – und zwar mit den neuen Granaten Deniz und Miriam. Doch die Wuppertalerin kann das Kennenlernen mit dem Hottie nicht genießen, stattdessen beobachtet sie ihr Couple bei seinem Date. Am nächsten Tag macht sie ihrem Ärger darüber Luft. "Wie soll ich ihn kennenlernen, wenn er immer weg ist? Ich habe keinen Bock mehr! Die können mich am Arsch lecken", motzt die 28-Jährige – so hatte sie sich das alles nicht vorgestellt.

Auf X sind die Zuschauer derweil der Meinung, dass Evi ohnehin die Finger von Leandro lassen sollte. "Leandro ist für mich auch so der Typ Fuckboy" oder "Der meint es halt null ernst mit ihr", meinen einige User. Andere finden jedoch, dass Evi es übertreibt. "Och nee, Evi wird jetzt bitte aber nicht Alessa 2.0", meckerte ein Fan.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTL II Evi und Deniz bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTL II Miriam und Leandro bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Leandro und Evi, "Love Island"-Couple

Anzeige

Was hältst du von Evis Reaktion? Vollkommen nachvollziehbar! Etwas übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de