Kourtney Kardashians Stiefsohn Landon freut sich auf Baby!

Kourtney Kardashians (44) Baby wird freudig erwartet! Der TV-Star bekommt bald den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit seinem Ehemann Travis Barker (47). Aus der Beziehung mit Scott Disick (40) hat Kourtney bereits ihre drei Kinder Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Auch Travis hat aus seiner Beziehung mit Shanna Moakler (48) den Sohn Landon (19) und seine Tochter Alabama (17). Und Landon freut sich schon sehr auf sein Geschwisterchen!

In der "Zach Sang Show" machte der 19-Jährige deutlich, dass er sehr glücklich über die bevorstehende Geburt seines Bruders ist. "Ich meine, es ist verrückt, definitiv verrückt. Ich hatte noch nie wirklich ein Baby-Geschwisterkind. Es waren immer nur ich und meine Schwester, zwei Jahre auseinander", erzählt er. Für Landon sei es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um noch mal großer Bruder zu werden: "Es wäre schwer gewesen, wenn ich zehn Jahre alt gewesen wäre. [...] Aber jetzt, wo ich in einer Position bin, in der ich mich wie ein Erwachsener fühle, ist es toll. Ich freue mich sehr für sie."

Den Altersunterschied von fast 20 Jahren zwischen den Geschwistern will Landon aber nicht unterschätzen: "Ich habe das Gefühl, dass unser Leben sehr unterschiedlich sein wird." Zudem räumte er ein, sich eher eine weitere Schwester gewünscht zu haben – um der einzige Barker-Boy zu bleiben.

