Max Stiennon ist Verführer bei "Temptation Island V.I.P."!

Die Temptation Island V.I.P.-Fans dürfen sich auf ein bekanntes Gesicht freuen! In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Prominente Paare testen auf der Insel der Verführung die Treue ihrer Partner. Unter anderem sind dieses Mal Yannick Syperek und seine Freundin Michelle Gwozdz (29) oder Jana-Maria Herz (31) und ihr Liebster Umut Tekin (26) mit dabei. Doch nicht nur die Paare sind aus der TV-Welt bekannt: Maximilian Stiennon steht dieses Mal als Verführer vor der Kamera!

Das verkündet der offizielle Instagram-Account der beliebten Show: "Max ist auch dabei und freut sich schon auf die vergebenen Frauen!" Der Hottie dürfte für eingefleischte Trash-TV-Fans kein Unbekannter sein: Max nahm im vergangenen Jahr an dem Format Are You The One? teil! Die Fans scheinen von dem neuen Verführer begeistert zu sein. "Wuhu! Maxi, gib Vollgas", kommentiert etwa ein User freudig.

Max ist aber nicht der einzige, der bereits TV-Luft schnuppern durfte: Während er die Promidamen um den Finger wickelt, bekommt er tatkräftige Unterstützung von Phillip Mandla. Er kämpfte in diesem Jahr bei Make Love, Fake Love um das Herz von Yeliz Koc (29) und nahm 2021 an der Sat.1-Datingshow "Voll verschossen mit Ralf Schmitz" teil. "Passt auf eure Freundinnen auf, Jungs! Der Verführer ist da", freut sich sein Ex-Konkurrent Max Bornmann.

Anzeige

RTL / René Lohse Die Paare von "Temptation Island V.I.P." 2023

Anzeige

Instagram / max_stiennon Maximilian Stiennon, "Are You The One?"-Teilnehmer

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Philipp bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de