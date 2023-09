Meghan ist dagegen: Prinz Harry will zurück in die Heimat

Könnte es bald bei Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) kriseln? Seitdem das Ehepaar 2020 seine royalen Pflichten niedergelegt hatte und in die USA ausgewandert war, kriselt es immer mehr zwischen dem Rotschopf und seiner Familie. Vor allem das Verhältnis zu seinem Vater Charles (74) und seinem Bruder William (41) litt in den vergangenen Jahren sehr. Dennoch soll Harry Interesse daran haben, wegen Wohltätigkeitszwecken in seine Heimat zurückzukehren – Meghan aber nicht!

Das behauptet nun zumindest ein Insider – immerhin reiste der 39-Jährige in den vergangenen Jahren hin und wieder in seine Heimat, während Meghan ihren Mann partout nicht begleitete. "Meghan scheint entschieden zu haben, dass sie nicht mehr zurückkommen möchte, aber Harry würde es gerne tun. Eine Basis in seinem Heimatland zu haben, trotz allem, was passiert ist, ist reizvoll", so die Quelle in einem Interview mit The Sunday Times. Harry soll das Gefühl haben, dass er noch viel Arbeit in Bezug auf die Wohltätigkeitsorganisationen, in denen er sich engagiert, zu erledigen hat.

Trotz der Überlegung, wieder nach Großbritannien zu ziehen oder sich zumindest teilweise dort aufzuhalten, scheint Harry nicht daran interessiert zu sein, das Verhältnis zum britischen Königshaus zu verbessern. Anlässlich des ersten Todestages seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) lud Charles seinen Sohn und dessen Frau dazu ein, den Tag mit der Royal-Family zu verbringen – doch Harry lehnte ab. Grund dafür soll sein voller Terminplan gewesen sein.

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Markle in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

