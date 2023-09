Iris Klein will blankziehen: Jetzt spricht der Playboy-Chef!

Wird Iris Klein (56) bald im Playboy sein? Die Reality-TV-Kandidatin versucht derzeit als Model durchzustarten. Sie lief sogar schon über einen Laufsteg der New York Fashion Week. Doch damit nicht genug: Iris möchte sich auch für den Playboy ausziehen und nackt fotografieren lassen – wie gut stehen ihre Chancen auf ein Shooting? Der Chef des Erotikmagazins gibt nun seine Einschätzung!

Gegenüber Bild erzählt Florian Boitin, der Leiter und Verleger des Playboys, dass eine diesjährige Ausgabe mit Désirée Nick (66) medial für große Aufmerksamkeit gesorgt habe – sogar international: "Auch am Kiosk ist die Ausgabe ein Bestseller. Und so verwundert es wenig, dass das Playboy-Shooting mit der fast 67-jährigen Entertainerin auch viele Frauen inspiriert." Nackedei-Fotos von der 56-jährigen Iris scheint er also nicht ganz auszuschließen. "Dass sich Frauen, die wie Iris Klein im Rampenlicht stehen, ebenfalls eine prominente Plattform wie den deutschen Playboy wünschen, freut mich ganz persönlich", macht der Diplom-Designer deutlich.

Auch Iris' Tochter Daniela (36) hatte bereits versucht, in der Zeitschrift zu erscheinen. 2009 wollte sie den Gründer Hugh Hefner (✝91) unbedingt persönlich kennenlernen, jedoch wurde sie nie in seine berühmte Playboy-Villa eingeladen. Ganz abgeschlossen hat die Influencerin das Thema aber nicht. "Irgendwann, wenn ich 40 bin, will ich in den Playboy – das rundet das Ganze schön ab!", erzählte sie vor einem Jahr in ihrem Podcast "Katze & Cordalis".

Getty Images Playboy-Chefredakteur Florian Boitin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

