Daniela Katzenberger (35) hat noch große Zukunftspläne! Nach einigen Dokusoaps stand jetzt ein neues Projekt an – seit wenigen Tagen haben Dani und ihr Mann Lucas Cordalis (54) einen gemeinsamen Podcast: In "Katze & Cordalis" zeigt sich das Ehepaar ganz privat und gibt den Fans tiefe Einblicke in das alltägliche Leben der Reality-TV-Stars. In der ersten Podcast-Folge verriet die Katze jetzt: Mit 40 möchte sie in den Playboy!

Ehrlich und direkt wie immer, gab die 35-Jährige im "Katze & Cordalis"-Podcast zu: "Ich hatte Erfolg, weil ich keinen Erfolg hatte!" So versuchte Daniela 2009 vergeblich mit der Vox-Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" Teil des amerikanischen Playboys zu werden. Trotz des Misserfolgs damals hat es die Katze geschafft – der Traum von einem Shooting für das Erotikmagazin ist aber nie ganz verschwunden! "Irgendwann, wenn ich 40 bin, will ich in den Playboy – das rundet das Ganze schön ab!", fasste die Tochter von Iris Klein (54) zusammen. "Das wäre in fünf Jahre – dann ist Sophia zwölf Jahre alt, [...] das wird richtig schön peinlich!", witzelte die Mutter der Sechsjährigen.

Heute ist Dani sehr dankbar für ihre Karriere! Ein paar andere Wunsch-Projekte hat sie aber trotzdem noch: "Ich will einmal als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin stehen – Silikon kann jeder, ich brauche Wachs!" , schwärmte die Katze.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Oktober 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2022

