Makellos: Selena Gomez und BFF Nicola verzaubern ihre Fans!

Sie wissen, wie man Selfies macht! Dass Selena Gomez (31) und die Beckhams sich gut verstehen, ist schon lange kein Geheimnis. Das Ehepaar Brooklyn (24) und Nicola (28) verbringt viel Zeit mit der Sängerin. Die "Single Soon"-Interpretin erklärte bereits, warum ihre Freundschaft so gut funktioniert. Sie seien gleichgesinnt und hätten dieselben Vorstellungen von einer guten gemeinsamen Zeit. Auch in Paris hängen sie nun zusammen ab: Dieses Bild von Selena und Nicola dürfte die Fans verzaubern!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die "Only Murders In The Building"-Darstellerin diesen Schnappschuss mit ihrer BFF. Sie tragen ein ähnlich dezentes Make-up, welches ihre feinen Gesichtszüge perfekt unterstreicht. Selena schmiegt sich sanft an Nicola und zeigt damit einmal mehr: Sie verstehen sich wirklich richtig gut!

Derzeit findet die Fashion Week in Paris statt, weswegen sich die internationalen Stars besonders in Schale werfen. Für ein Event von YSL entschied sich Nicola für ein komplett schwarzes Outfit, bestehend aus einem durchsichtigen Oberteil und einem Lederrock. Besonders süß: Die US-Amerikanerin posierte mit Mia Regan (20), der Freundin ihres Schwagers Romeo Beckham (21).

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Januar 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Juli 2023

Getty Images Mia Regan bei den Elle Style Awards 2023

