Ruft sie weinend an: Katie Price sorgt sich um Sohn Harvey

Katie Price (45) und ihren Sohn Harvey (21) sind ganz besonders eng miteinander. 2003 kam er als erstes Kind des Models zur Welt. Harvey ist mehrfach beeinträchtigt: Er ist nicht nur fast blind und Autist, sondern hat auch noch das seltene Prader-Willi-Syndrom. Vor zwei Jahren zog er von zu Hause aus und lebt seitdem in einem Wohnheim. Dort scheint sich Katies Sohn aber nicht immer so wohlzufühlen...

In der neusten Folge ihres Podcasts "The Katie Price Show" gesteht sie, dass sie ihren Sohn sehr vermisse, wenn er nicht zu Hause sei – und ihm gehe es da ganz ähnlich. "Ich mache mir im Moment ein bisschen Sorgen um ihn, er ruft mich oft weinend an: 'Ich liebe dich, ich vermisse deine Kuscheleinheiten'", erzählt der Realitystar. Harvey sei inzwischen zwar 21 Jahre alt, doch werde immer Katies Baby bleiben. Deswegen komme er auch oft nach Hause oder sie besuche ihn.

Katie stellt zudem klar, dass sie Harvey nicht seinen vier Geschwistern vorziehe. "Ich habe ein schwieriges Jahr hinter mir, aber die Kinder sind mein Leben, meine Priorität, sie sind meine Nummer eins. Ich liebe sie nicht anders, sie brauchen nur andere Dinge von mir", erklärt sie.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods, Harvey Price und seine Geschwister und seine Mama Katie Price im Dezember 2020

