Katie Price rechtfertigt "besondere" Nähe zu Sohn Harvey

Sie macht aus ihrer Liebe zu ihrem Sohn kein Geheimnis! Katie Price (44) brachte im Jahr 2002 Harvey zur Welt, der am sogenannten Prader-Willi-Syndrom leidet und zudem auch autistisch und sehbehindert ist. Zu seinem Vater Dwight Yorke (51) hat Harvey (20) keinen Kontakt. Aufgrund der speziellen Umstände schenkt Katie ihrem ältesten Kind viel Aufmerksamkeit und Nähe, doch deshalb erlebt sie viel Anfeindung im Netz. Jetzt bezog Katie Stellung und rechtfertigte auch ihre körperliche Nähe zu Harvey!

Im Talk mit Women's Radio Station erklärte Katie ihr Verhalten – speziell bezogen auf ein derzeit in den sozialen Medien kursierendes Video, auf welchem sie intensiv mit Harvey kuschelt. "Harvey ist ein großes Baby. Wenn er also [daheim] ist, will er einfach nur meine Hand halten, an meinen Haaren ziehen, mir Küsse geben," meinte sie. Des Weiteren betonte die 44-Jährige: "Ich kümmere mich nicht darum, was andere [über mein Verhalten] denken, sie können denken, was sie wollen."

Die Hate-Kommentare bezogen auf Katies Intimität mit Harvey lauteten beispielsweise: "Total unangemessen in seinem Alter – unabhängig von seinen Bedürfnissen" oder "Irgendetwas daran scheint einfach nicht richtig, das ist etwas ZU besonders". Aber auf Instagram lässt sich auch Zuspruch finden: "So erwachsen [Kinder] auch werden, sie bleiben immer dein kleines Baby".

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Getty Images Harvey Price mit seiner Mutter Katie (r.) im Oktober 2022 in London

