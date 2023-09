Sandra lässt nicht locker: Sie will "Are You The One?"-Paco!

Sandra Sicora (31) akzeptiert wohl kein Nein. In der aktuellen Are You The One? – Reality Stars in Love-Staffel ist die Ex von Tommy Pedroni hin und weg von Paco Herb. Das machte sie ihm auch immer wieder klar – doch bei dem Love Island-Star ist der Funke nicht übergesprungen. In einem Gespräch erklärte der Hottie ihr auch offen und ehrlich, dass er kein Interesse an ihr habe – aber Sandra lässt nach wie vor nicht locker bei Paco!

Obwohl der Blondschopf ihr klargemacht hatte, dass ihm der "Wow-Effekt" bei ihr fehle, bleibt die 31-Jährige weiter dran und teilt sich sogar noch das Bett mit ihm. "Warum will der mich nicht?", fragt sie sich allerdings am nächsten Morgen und deutet die abweisende Haltung: "Vielleicht hat der Angst oder so." In der Matching Night macht der Hottie dann aber erneut deutlich: "Da steckt halt kein wirkliches Interesse [meinerseits] dahinter und ich muss das nicht ausnutzen, nur weil sie mich mag. Da kann ich auch gerne darauf verzichten." Trotz der harten Worte könne sich die Brünette aber nicht auf jemand anderen fokussieren, da ihr der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer einfach so gut gefalle.

Doch von wegen Paco wolle Sandras Interesse nicht ausnutzen. Nachdem die einstige Temptation Island-Teilnehmerin aus Frust kurz mit Max Bornmann herumgeknutscht hat, landet sie wenig später in den Armen ihres Crushs. "Jedes Mal am Tag versuche ich eine Situation auszunutzen, wo ich Paco küssen kann […]. Aber wenn wir eine Party haben, kommt er zu mir", resümiert Sandra.

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de