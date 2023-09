"Wow-Effekt fehlt": "Are You The Ohne"-Paco korbt Sandra!

Aus den beiden wird wohl nichts! Aktuell nehmen Sandra Sicora (31) und Paco Herb bei Are You The One – Reality Stars in Love teil. Geknutscht hatten die beiden zwar schon, doch es schien, als würde der Love Island-Hottie kein weiteres Interesse an der Kölnerin haben. Das macht er jetzt beim gemeinsamen Date noch einmal deutlich: Paco kann sich nichts Festes mit Sandra vorstellen.

"Ich habe das Gefühl, du bist einfach so ein bisschen introvertiert", gibt der Blondschopf zu und führt weiter aus: "Ich hab halt nicht so das Interesse. Ich mag dich, aber der Wow-Effekt fehlt." Daraufhin kämpft die Ex on the Beach-Bekanntheit mit den Tränen und erklärt: "Ich mag dich halt trotzdem und hätte dich gerne kennengelernt." Paco versucht sie daraufhin zu trösten und nimmt sie in den Arm. "Manchmal ist die Wahrheit bisschen schmerzhaft, aber ich will nicht mit deinen Gefühlen spielen", erklärt er seine Lage.

Während der Show schien sich Sandra auch ziemlich gut mit dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Teilnehmer Max Bornmann zu verstehen. Offenbar gut genug, um sich nach den Dreharbeiten weiter zu treffen: Ein Video, das bei TikTok kursierte, zeigt die beiden Realitystars gemeinsam in der Stadt. In der Fußgängerzone hakt sich die Ex von Tommy Pedroni bei dem Hottie ein, und gemeinsam spazieren sie weiter.

RTL / Frank Beer Paco Herb, Realitystar

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

RTL / Frank Beer Max Bornmann, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

