So krass streiten sich Kourtney und Kim Kardashian in Show!

Bei den beiden Schwestern fliegen die Fetzen! Schon in den vergangenen Folgen von The Kardashians krachte es zwischen Kim Kardashian (42) und ihrer Schwester Kourtney (44) gewaltig. Der Grund: Die Ex von Kanye West (46) warf Kourt vor, sie immerzu zu kopieren. In den neuen Folgen spitzt sich der Streit zwischen den Schwestern zu: Kourtney und Kim streiten sich heftig.

Am Donnerstag kam die neue Folge von "The Kardashians" raus. Darin diskutieren die beiden wieder. "Du erträgst es nicht, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht. Du bist zu meiner Hochzeit gekommen. Du konntest nicht glücklich für mich sein. Du hast dich von der ersten Sekunde an beschwert", wirft Kourtney ihrer Schwester vor. Kim verteidigt sich daraufhin und betont, dass sie sich sehr wohl für ihre Schwester gefreut hätte. Außerdem mache sie sich Sorgen um Kourt, ebenso wie andere Familienmitglieder: "Deine Kinder sind sogar mit ihren Problemen zu mir gekommen und sie sind besorgt, also..."

Das bringt Kourtney aber nur noch mehr auf die Palme, weil sie sich von allen hintergangen fühlt. "Du machst daraus einen Streit, um dich auf eine Seite zu schlagen. Du, meine Freunde, meine Kinder und alle anderen sind gegen mich. Es ist, als wärst du eine verdammte Hexe und ich hasse dich", wettert sie weiter.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2023

