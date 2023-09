Anna Ermakova eröffnet Fernsehpreis mit Gesangseinlage!

Anna Ermakova (23) ist wohl ein richtiges Multitalent! Die Tochter von Boris Becker (55) und Angela Ermakova ist seit diesem Jahr mega-erfolgreich im deutschen TV: Erst hatte sie bei Let's Dance ihr Tanzbein geschwungen und sogar gewonnen, dann war die Britin neben Ekaterina Leonova (36) als neues Jury-Mitglied bei Das Supertalent vorgestellt worden. Bei der gestrigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises zeigte Anna stolz: Sie kann auch singen!

Die Preisverleihung in Köln startete mit einer großen Show, bei der Alarm für Cobra 11-Star Tom Beck (45), TV-Koch Nelson Müller (44), The Voice Kids-Gewinnerin Emma sowie Anna eine umgeschriebene Version von "Celebration" zum Besten gaben. Die 23-Jährige kam in einem bodenlangen, spitzenbesetzten Abendkleid auf die Bühne und sang einige Zeilen des Songs, während zahlreiche Tänzer um sie herum performten.

Nicht nur Anna sorgte beim Deutschen Fernsehpreis für eine Überraschung – sondern auch die Moderatorinnen Frauke Ludowig (59) und Marlene Lufen (52). Die beiden betraten die Bühne nämlich kurzerhand in Pyjamas mit Häschenmotiven! Sie fühlten sich dabei sichtlich wohl und überreichten nach ihrer Laudatio den Machern der Serie "Kleo" den Preis in der Kategorie "Beste Drama-Serie".

Getty Images "The Voice Kids"-Emma, Anna Erkmakova und Nelson Müller beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Getty Images Anna und Angela Ermakova beim Deutschen Fernsehpreis 2023

ActionPress / Krick, Jens Frauke Ludowig und Marlene Lufen beim Deutschen Fernsehpreis 2023

