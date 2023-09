Beweis: Sophie Turner und Joe wollten nach England ziehen!

Ob das für Joe Jonas (34) zum Verhängnis werden könnte? Vor wenigen Wochen war eingetroffen, was kaum jemand für möglich hielt: Sophie Turner (27) und der Jonas Brothers-Sänger gaben ihre Scheidung bekannt. Kurz schien es so, als würde ein Rosenkrieg zwischen den Zweifach-Eltern entfachen. Denn der Musiker will seine Kinder in den USA großziehen, seine Ex zieht ihre Heimat Großbritannien vor. Doch jetzt soll bewiesen sein: Joe wollte nach England ziehen!

Page Six liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass Joe einen Brief verfasste, in dem er über eine Zukunft im Vereinigten Königreich schwärmte. Sophie reichte Anfang dieser Woche die Unterlagen ein. Den Text soll Joe am 16. Juni geschrieben haben – nur drei Monate vor dem Ehe-Aus.

Inzwischen sind sich Sophie und Joe einig geworden, dass sie ihren Nachwuchs in Amerika, in New York City großziehen werden. Wie Daily Mail berichtet, solle dadurch "das Wohl der beteiligten Kinder" geschützt werden. Es fehle nur noch der richterliche Entscheid.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Backgrid/Action Press Joe Jonas und Sophie Turner in New York

Instagram / sophiet Joe Jonas und die schwangere Sophie Turner

