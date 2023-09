Europa-Tour? Rapper Drake verziert Berliner Flughafengelände

Will Drake (36) damit einen Hinweis geben? Der Rapper befindet sich aktuell auf seiner "It's All a Blur"-Tour in Nordamerika gemeinsam mit seinem Kollegen 21 Savage (30). Mit ihren Auftritten begeistern die Musiker ihre Zuschauer jedes Mal aufs Neue – doch die Fans in Europa hoffen noch darauf, dass das Duo auch eine Tour in Übersee plant. Bislang wird nur darüber spekuliert, ob der "One Dance"-Interpret Konzerte auf anderen Kontinenten geben wird. Diese Gerüchte entfacht Drake nun erneut, indem er eine Freifläche des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof verziert!

Im Netz kursieren gerade Videos, die den Anschein erwecken, dass der gebürtige Kanadier seine Tour verlängert. So ist in einem Clip auf Instagram zu sehen, dass das Coverbild seiner neuen Single "Slime You Out" auf eine Asphaltfläche des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof gemalt wurde. Ob er damit nur Werbung für sein kommendes Album "For All The Dogs" machen möchte oder damit auf eine Europa-Tour anspielt, ist bislang nicht bekannt.

Falls Drake tatsächlich auf europäischem Boden Konzerte geben wird, dürfen sich die Fans auf eine spektakuläre Performance freuen – und vielleicht wird es ja auch eine Überraschung geben, wie bei einem seiner vergangenen Auftritte: Im Juli hatte der "Hotline Bling"-Interpret seine Mutter Sandi auf die Bühne geholt und ihr ein ergreifendes Ständchen gesungen.

Getty Images Rapper Drake im März 2023

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / champagnepapi Drake (r.) mit Söhnchen Adonis und seinen Eltern

