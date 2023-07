Fans sind gerührt: Drake singt auf Konzert für seine Mutter

Drake (36) rührt seine Fans zu Tränen. Der Sänger befindet sich derzeit auf seiner "It's All A Blur"-Tour quer durch Nordamerika. Normalerweise löst der Rapper bei seinem Publikum während seiner Auftritte eher keine Gefühlsausbrüche aus – bei seinem Konzert in New York City sah das jetzt allerdings etwas anders aus. Als Drake seiner Mutter unerwartet ein Ständchen singt, brechen bei seinen Fans alle Dämme.

Wie Daily Mail berichtet, begleitet Mutter Sandi den Musiker zu seinem jüngsten Auftritt. Doch anstatt diese das Konzert vom Publikum aus genießen zu lassen, macht er sie zum Mittelpunkt seiner Show. Während des Songs "Look What You've Done" holt er Sandi auf die Bühne und singt ihr ein überraschendes Ständchen. Dabei sind am Ende nicht nur Mutter und Sohn sichtlich ergriffen – auch das Publikum des Kanadiers kann die Tränen nicht zurückhalten. Auf Twitter schreiben seine Fans "dieser Song bringt mich immer zum Weinen" und "lass die Tränen fließen, Drake. Du verdienst es."

Aus der Liebe zu seiner Mutter hat der Rapper noch nie ein Geheimnis gemacht. So heißt es beispielsweise in seinem Mega-Hit "God's Plan": "Ich liebe nur mein Bett und meine Mama." Erst im vergangenen Jahr hatte Drake Sandi zudem mit einem Tattoo geehrt. Fortan trägt der 35-Jährige unterhalb seines Auges die Initialen seiner Mutter, wie er in einem Instagram-Post teilte.

Drake (r.) mit Söhnchen Adonis und seinen Eltern

Drake im April 2017

Drake, Musiker

