Fans finden "Love Island"-Evi und Leandros Turtelei fake!

Ist das wirklich echt? Nicht mehr lange und dann ist Finale bei Love Island. Während es schon einige Pärchen gibt, hängen Evi und Leandro noch irgendwie in der Luft. Vor allem die Beauty war sich nicht sicher, wie ernst ihr Couple es mit ihr meint. Als Jenny ihre Skepsis kundtat, wurde das jedoch als Manipulation von den beiden aufgefasst. Bei einem Date sprechen Evi und Leandro nun plötzlich von großen Gefühlen. Doch wie real ist das?

Auf X, ehemals Twitter, sind die Zuschauer eher genervt von Evi und Leandro als Paar. "Oh man, die beiden sind so fake", erklärt ein User überzeugt. Zahlreiche andere "Love Island"-Fans können dem nur zustimmen. "Man spürt die Liebe durch den Bildschirm (nicht)" oder "Die Nummer kauft den beiden doch keiner ab", meinen weitere Social-Media-Nutzer.

Bis zum großen "Love Island"-Finale dauert es nicht mehr lange. The Power of the Zuschauer wird wohl oder übel noch mal zuschlagen. Im Netz zeichnet sich bereits jetzt ab, wen es erwischen soll. "Es wäre niemand überrascht, wenn Evi und Leandro vor dem Finale fliegen. Das ist doch nur Mittel zum Zweck", erklärte ein Fan dazu. Kauft ihr Evi und Leandro ihre Turtelei ab? Stimmt unten ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTL II Luca, Jenny, Evi und Vani bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Evi und Leandro bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Leandro und Evi, "Love Island"-Couple

Anzeige

Kauft ihr Evi und Leandro die Turtelnummer ab? Nein, auf keinen Fall! Ja, schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de