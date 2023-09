Manipulation bei "Love Island"? Evi ist stinksauer auf Jenny

Wird es in der Love Island-Villa etwa nochmal ungemütlich? Am Montag ist in der Datingshow bereits das große Finale an der Reihe. Über zwei Wochen hatten die liebeshungrigen Singles Zeit in der griechischen Villa zu Flirten, was das Zeug hält. Mit Jenny und Luca sowie Leon und Laura stehen zwei Couples bereits fest. Doch bei den anderen herrscht noch Unklarheit. Auch bei Evi und Leandro. Nun funkt auch Jenny noch dazwischen – Drama ist da vorprogrammiert!

Lieb gemeinter Rat oder eine Intrige? Evi denkt sich in der Villa nichts böse, als Jenny plötzlich das Gespräch zu ihr sucht. Die Blondine erklärt ihrer Mitstreiterin, dass Leandro meinte, dass er auch Alessandra nach "Love Island" weiter kennenlernen möchte. Das fasst Evi aber nicht unbedingt als netten Rat auf. "Das macht die, die ganze Zeit. Das nervt mich! Kindergartenkram, ehrlich", beschwert sich die 28-Jährige. Sie ist davon überzeugt, dass Jenny nur gewinnen wolle und deswegen versuche Evi und Leandro gegeneinander auszuspielen.

Auf X halten die Zuschauer zu Jenny. Sie sind überzeugt, dass sie es nicht böse meinte. "Mein Gott Evi, Jenny meinte es nur gut", meint ein User. "Evi ist halt extrem eifersüchtig. Das ist das Problem", schreibt ein anderer.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTL II Jenny bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTL II Evi und Leandro bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Leandro und Evi, "Love Island"-Couple

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de